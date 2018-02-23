Наши новости от 03.03.17

Без вины виноватый. Архитектор Симферополя Эрнст Мавлютов, признанный незаконно уволенным готовится продолжить дело.Терроризм не пройдёт! В Крыму сформирована комиссия, которая будет бороться с возможными проявлениями экстремизма.Строгий контроль за реализацией слабоалкогольных напитков. С конца марта пиво можно будет продавать только при помощи кассового аппарата.Более 2-х сотен творений уральских мастеров, в том числе произведения искусства 18 века. В Симферополе открылась масштабная выставка Свердловского краеведческого музея.