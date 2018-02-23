Наши новости от 01.03.17

Крымская казна пополнилась на 61 млрд рублей. Деньги будут потрачены на реставрацию культурно-значимых объектов Крыма и Севастополя.Экономия на детях входит в привычку. Нет должного отопления, течет крыша, туалет на улице. В таких условиях грызут гранит науки пожарские школьники.На что способна крымская молодежь? Свои таланты студенты продемонстрировали в финале проекта «Арт-профи».Картины нарисованные кровью, черные стены и удавки. В Симферополе презентовали современное направление искусства шизАрт.