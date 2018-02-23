Наши новости от 28.02.17

Денег не хватает, а дороги ремонтировать нужно. В администрации Симферополя решают, где взять средства на ямочный ремонт.Детская поликлиника на Бела Куна возможно откроется в ближайшее время. Затянувшийся на 2 недели ремонт городские службы пытаются завершить в первые дни марта.В Крыму реставрируют Ласточкино гнездо, городские и сельские библиотеки, а также клубы. В Министерстве культуры поделились планами на текущий год.Епархия или Херсонес Таврический? В Крыму решают кому принадлежат объекты заповедника- всемирного наследия ЮНЕСКО.