Наши новости от 27.02.17

Крымская делегация на Форуме в Сочи намерена заключить инвестиционных контрактов на 10 миллиардов рублей. С республиканским стендом ознакомился Дмитрий Медведев.Спустя 3 года вновь к диалогу с Европой. Российские парламентарии подвели итоги поездки в Вену на заседание сессии ОБСЕ.Вейперы или простые курильщики. Законопроект, разработанный Минздравом приравнивает электронную сигарету к обычной.Очистить душу, раскаяться в грехах. В Чистый понедельник 27 февраля для всех православных христиан начинается Великий пост.