Наши новости от 23.02.17

Официальный старт строительства главной трассы Крыма и торжественная закладка камня. Активно Тавриду начнут строить 1 апреля.День защитника Отечества широко отметили в Крыму. В столицы прошло сразу несколько торжественных мероприятий.Державную икону Божией матери, которую написали московские верующие, передали на хранение Народному ополчению и крымскому казачеству.Сотрудницы Крымского ГИБДД встречали с улыбками и подарками водителей. В праздничный день им удалось удивить и порадовать мужчин.