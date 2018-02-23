Наши новости от 22.02.17

Долгий и эмоциональный доклад о проделанной работе. Глава Республики отчитался за год 2016 перед крымскими депутатами.Строительство «Тавриды» стартовало, закладка первого камня прошла в торжественной обстановке. Какая она будет главная трасса Крыма?Трагедия на злополучном Евпаторийском шоссе в Симферополе. Загорелся бензовоз, водитель погиб на месте.Воспитанию патриотизма плохая погода не помеха. Катались на БТРе, изучали оружие, общались с правоохранителями. Дети знакомились с антитеррором по-крымски.