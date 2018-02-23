За ремонт дорог и уборку обочин- двойка. Глава Республики поручил уже в следующем месяце устранить все дефекты.
Не запрещать, а учить. Психологи призывают родителей помогать ребёнку правильно пользоваться всемирной информационной сетью.
Маленькие пациенты в безопасности. В детской Республиканской клинической больнице осваивают новые методы стерилизации оборудования.
Торговый теплоход 19 века и античный город у Керченского пролива- уникальные находки крымских археологов.
Наши новости от 21.02.17
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