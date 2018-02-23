Наши новости от 17.02.17

Чем можно помочь сельскому хозяйству? И почему медленно строятся объекты по ФЦП? Владимир Константинов с рабочей поездкой посетил Нижнегорский район.Как сэкономить электроэнергию повысив её эффективность? Актуальные для Республики методы энергосбережения и инструменты экономии обсуждались в кругу специалистов.На плацу дети. День открытых дверей прошел в Крымской Росгвардии. Выставка техники, показательные выступления и угощения в завершении встречи.98 лет со дня создания. Сотрудники Управления транспортной полиции отметили свой профессиональный праздник.