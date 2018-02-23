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» » Наши новости от 16.02.17

Наши новости от 16.02.17

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Бюджет города увеличен на 229 миллионов рублей. Заслуженные получили звания, а одаренным увеличили премии. Депутаты Симферополя встретились на очередной сессии.
Без света, газа и без связи с окружающим миром. В селе Камышинка местные жители просят обратить на их проблемы внимание.
Не станет ли временное постоянным? Детскую поликлинику на Бела Куна закрыли на ремонт, но переезд организовывают глобальный.
Спасатели готовы на все 100. В Крыму прошли масштабные тренировки по возможному подтоплению в результате обильных осадков.
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