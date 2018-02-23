Наши новости от 16.02.17

Бюджет города увеличен на 229 миллионов рублей. Заслуженные получили звания, а одаренным увеличили премии. Депутаты Симферополя встретились на очередной сессии.Без света, газа и без связи с окружающим миром. В селе Камышинка местные жители просят обратить на их проблемы внимание.Не станет ли временное постоянным? Детскую поликлинику на Бела Куна закрыли на ремонт, но переезд организовывают глобальный.Спасатели готовы на все 100. В Крыму прошли масштабные тренировки по возможному подтоплению в результате обильных осадков.