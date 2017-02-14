Наши новости от 14.02.17

Достойный заработок, соцзащита и возможность получить жильё – министерство обороны Российской Федерации призывает молодых людей служить по контракту.Традиционная печатная или модная- электронная? Что читают в Крыму сейчас? На полуострове и по всему миру отметили День книгодарения.Уникальная находка севастопольских поисковиков. Благодаря капсуле с именами солдат времён Великой Отечественной- герои стали известными.Несмотря на приверженность традиционным славянским традициям крымчане всё же дарят «валентинки». Симферопольские пары отмечают католический День Влюблённых.