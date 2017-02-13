Наши новости от 13.02.17

Симферопольские власти продолжают вести борьбу с очередью в детсады. 260 новых мест теперь появилось в микрорайоне Белое-2.Лучше или хуже ровесников со всего мира? Крымские студенты выступят в международном Чемпионате Мастерства.Никому нет дела до проблем. Для пары инвалидов из Джанкоя каждый день- испытание характера. Супруги не знают- куда кричать о помощиВ Крыму стреляли и взрывали снаряды. Как партизаны на полуострове давали отпор фашистам в 44-м показали на реконструкции Бешуйского боя.