Наши новости от 10.02.17

На полуострове очередная иностранная делегация, на этот раз ученые из Великобритании. Они подготовили большой проект, посвященный Крымской войне.Цены в Крыму под контролем, но есть замечания к предпринимателям. Тарифы будут увеличиваться на протяжении года. Такие прогнозы делают специалисты профильного комитета.Слова благодарности и поздравительные речи сегодня в адрес работников гражданской авиации. Чествовали виновников торжества на территории аэропорта Симферополь.Уникальная находка под Севастополем. Самолет времен Великой Отечественной, останки членов экипажа и их личные вещи.