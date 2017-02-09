Наши новости от 09.02.167

Борьба с картелями и увеличение поставки товаров в Республику морскими путями – одни из основных направлений деятельности федеральной антимонопольной службы Крыма.Воспитание патриотизма и подготовка к армии – в Симферополе учащиеся кадетских корпусов соревновались в стрельбе.Проезд в общественном транспорте по льготному удостоверению не редко заканчивается перепалкой. Водители оскорбляют пассажиров. Как наказать хама?Проводили коммуникации, уничтожили дорогу. Три месяца жители улицы Ливневой живут на болоте.