Наши новости от 07.02.17

Глава республики поймал на горячем дорожных рабочих. Укладка асфальта под дождем привела Сергея Аксенова в легкий шок.Столичные чиновники снова решали куда девать мусор, обсуждали повышение оплаты за проезд в общественном транспорте и считали сколько денег есть на ремонт дорог.После рождения тройняшек молодая женщина стала инвалидом. Суд признал вину медиков, но они отказываются платить по счетам.Получить услуги быстро и качественно. Как работает многофункциональный центр в Крыму и что делать, чтобы не попасть на удочку мошенников.