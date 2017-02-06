Наши новости от 06.02.17

Работа над ошибками. Строители преступили к выполнению своих обязательств. Работы по переделки центра Симферополя будут произведены за счет подрядчика.Всегда ли на помощь придет ОСАГО? Довольны ли автовладельцы обязательной страховкой и какие сюрпризы водителей ожидают в новом году.Зимняя рыбалка для симферопольских экстремалов закончилась трагедией. Водолазы почти сутки искали утопленника.Евпатория под прицелов. В городе на выходных слышны были выстрелы и взрывы гранат. К выходу в свет готовится эксклюзивный материал.