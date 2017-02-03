Наши новости от 03.02.17

Крымчане стали чаще обращаться в Прокуратуру. Среди самых популярных жалоб- проблемы ЖКХ. Заместитель Генпрокурора России поучаствовал в расширенной коллегии надзорного ведомства.Всеми забытые. В Каменке почти отсутствует дорожное покрытие и регулярно гаснет свет. До больных не может добраться скорая.Принимает гостей за праздничным столом в 107-й раз. Крымская долгожительница Агафья Дьячкова делится секретом долголетия.Не боится санкций и любит Крым. Валерия снова гостит на полуострове- на этот раз с большим сольным концертом.