Наши новости от 02.02.17

Скандал в филармонии получил продолжение. Все сотрудники встали на защиту нынешнего руководителя Олеси Костенко, написав письмо Главе Республики.Сырость, зловоние и соседство с насекомыми. Из- за проблем с канализацией страдают жильцы «хрущёвки» прямо в центре Феодосии.Жизнь без крыши. Феодосийские погорельцы полгода живут в доме, полуразрушенном пожаром.113 лет со дня рождения легенды советской авиации. В честь Валерия Чкалова в небо над Симферополем взмыли самолёты.