Скандал в филармонии получил продолжение. Все сотрудники встали на защиту нынешнего руководителя Олеси Костенко, написав письмо Главе Республики.
Сырость, зловоние и соседство с насекомыми. Из- за проблем с канализацией страдают жильцы «хрущёвки» прямо в центре Феодосии.
Жизнь без крыши. Феодосийские погорельцы полгода живут в доме, полуразрушенном пожаром.
113 лет со дня рождения легенды советской авиации. В честь Валерия Чкалова в небо над Симферополем взмыли самолёты.
Наши новости от 02.02.17
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