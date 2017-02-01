Наши новости от 01.02.17

80% крымских депутатов молодцы, 20% работали плохо. Так деятельность парламентариев в 2016-ом году резюмировал Председатель Госсовета Владимир Константинов.Пожаловаться на чиновников или написать обращение к местной власти теперь будет проще. Симферополь — первый город, где появилась единая приёмная.Скандальная история нашумевшей симферопольской крыши. Жильцы по улице Металлистов в Симферополе опасаются жить в доме после капитального ремонта.Разбой в Сакском р-не. Преступники вывезли за город жертву. Расправились с ней, да еще и угнали автомобиль.