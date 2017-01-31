Наши новости от 31.01.17

Подготовку к следующему отопительному сезону в Симферополе коммунальщики начнут сразу по окончании нынешнего- чтобы избежать повторения ошибок.Глава администрации Симферополя грозит снести бульдозерами торговые точки возле Центрального рынка, а их хозяева пополнят столичную доску позора.Конфликт между бывшим и действующим генеральным директором «Крымской государственной филармонии» достиг своего апогея. Владимир Николенко упрекает Олесю Костенко в деградации музыкального искусства в Республике.Животные и люди не поделили территорию в Севастополе. Жуткая история о том, как вандал заживо замуровал уличных котов в подвале пятиэтажки.