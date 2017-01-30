Наши новости от 30.01.17

Без статуса и законных прав. Семье из Киева, купившей дом в Крыму, отказываются оформлять регистрацию и вид на жительство.Дорога, как после бомбёжки. Жители Фонтанов устали чинить автомобили, не выдерживающие экстремальной трассы.Мемориал воинам- интернационалистам в Крыму реконструируют уже в следующем году, к годовщине вывода войск.Огненный петух окончательно завладел миром. Позже остальной планеты Новый Год празднуют в азиатских странах. Отметили наступление и крымские корейцы.