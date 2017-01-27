Наши новости от 27.01.17

Проголосовали за отставку, переподчинили чиновника, добавили денег на соцвыплаты. Крымские депутаты собрались на внеочередной сессии.Крымчане знакомятся с новой системой оплаты в общественном транспорте. Понравятся ли валидаторы пассажирам и кондукторам.Военный оркестр, вручение орденов и воспоминания о доблести наших соотечественников – ДОСААФ России отметил свое 90-летие.Трагедия 20 века. Крымчане почтили память жертв фашисткой оккупации. Зажигали свечи, возлагали цветы и венки.