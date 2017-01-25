Наши новости от 25.01.17

Крымские власти намерены усилить борьбу за Скифское золото. Глава Республики дал поручение министру культуры- добиться скорейшего возвращения драгоценной коллекции в музеи полуострова.Застройщик желает возводить высотки, а люди хотят дышать свежим воздухом. Нешуточный конфликт возник в столице Крыма и вызвал общественный резонанс.Шофер подшофе. В Симферополе водитель маршрутки управлял автотранспортом в алкогольном опьянении. Сотрудники ГИБДД выявили грубейшее нарушений ПДД.Учебники и конспекты на полку. А сессия подождет. В России 25 января отмечают День студента. Присоединился к торжествам и Владимир Путин.