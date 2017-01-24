Наши новости от 24.01.17

Займутся экологией, наладят вывоз мусора и наконец решат проблему разбитых дорог. Крымские министры собрались на первое заседание в этом году.Мобильная связь в Крыму станет лучше, заверил министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский на рабочей встрече с Сергеем Аксеновым.Щедрый подарок от крымского застройщика. Ветерану Великой Отечественной Войны продали квартиру всего за 1 рубль.В Ушаковой балке обрушилась часть памятника архитектуры 19 века. Фрагменты акведука рухнули на пешеходную дорогу.