Наши новости от 19.01.17

Крым- союзник ДНР и ЛНР- считает Сергей Аксёнов. Александр Захарченко и Игорь Плотницкий, отпраздновав годовщину Переяславской Рады на полуострове, встретились с Главой Республики.В крымской столице запущена электронная система опросов «Активный Симферополь»– теперь каждый горожанин сможет повлиять на судьбу родного города.Время ценой в жизнь. Трое маленьких крымчан, которые нуждались в срочном лечении на материке были доставлены в Санкт- Петербург санбортом МЧС.«Я люблю тебя Крым» - под таким девизом маленькие крымчане отметили наступающий День Республики, юные творцы собрали декоративную Карту полуострова.