Наши новости от 18.01.17

Участвовали в молебне, возлагали цветы, вспоминали о событиях 300 летней давности. В Симферополе прошли памятные мероприятия, посвященные годовщине Переяславской Рады.И снова кадровые перестановки. Глава Симферопольской администрации Геннадий Бахарев получил новых замов. Кто они и чем займутся?Хотел вернуть любимую насильно. Ножевое ранение и кража — таковы последствия мелодрамы, разыгравшейся в Симферопольском районе.Ливневка на улице Буденного в Симферополе стала для автомобилистов настоящим капканом. Кто угодил в яму и почему бездействуют коммунальщики?