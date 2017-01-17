Наши новости от 17.01.17

В случае необходимости могут не только отстоять Донбасс, но и изменить границы Украины! Главы ДНР и ЛНР в Симферополе готовы поучаствовать в митинге, посвящённом годовщине Переяславской рады.Дом для тех, кто несет свою службу с честью и достоинством. 97 семей крымских пограничников получили ключи от новых квартир.Хуже не бывает. Дорога превратилась в направление, которое опасно для жизни. Жители Сакского района поделились своей болью.Подснежники в законе. Сезон охоты на продавцов краснокнижных растений открыт. Какие штрафы грозят за сорванный первоцвет.