Наши новости от 16.01.17

В Крыму в прошлом году создано почти 12-ть тысяч мест в дошкольных учреждениях, а в 2017- м появится 10-ть новых детсадов.Под надёжной защитой. Мощь ПВО в Крыму возросла в два раза, благодаря установке новейших зенитных комплексов.Почти 3 столетия контроля за соблюдением законов в России. Крымских сотрудников Прокуратуры торжественно поздравили с профессиональным праздником.Пообедать в компании четвероногих, а понравившихся- забрать домой. В Симферополе открылось первое в Крыму «котокафе».