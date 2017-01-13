Наши новости от 13.01.17

Вопрос с ямочным ремонтом на крымских дорогах остается открытым. На очередное рабочее совещание Глава Республики пригласил ответственных лиц.Избежал трагедии благодаря гололеду. Огромное дерево сегодня утром едва не придавило легковушку, в которой были дети.На растерзание собакам. В Севастополе дворняги напали на жеребенка. Почему животному никто не помог и не защитил его?В тренде крещенские купания. Полезно ли зимой принимать ледяные ванны и что об этом думают медики и священнослужители.