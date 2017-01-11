Наши новости от 11.01.17

Радиоуправляемые роботы и автоматизированные модули. В Севастополе изготавливают оружие нового поколения.Новые квартиры в подарок. За заслуги и достижения на службе. Ключи своим подчиненным вручал министр внутренних дел по Крыму Сергей Абисов.Неоправданные очереди или почему наши люди привыкли часами стоять в коридорах госучреждений.Бдительные симферопольцы подняли шум из-за дерева. Наши корреспонденты выясняли почему у кедра растут ветки только с одной стороны.