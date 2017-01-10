Наши новости от 10.01.17

В Крыму бороться с ямами, возникшими на дорогах из-за непогоды будут при помощи "латок". При этом власти Симферополя уверяют- это временная необходимость.Провести работу над ошибками и довести начатое до конца. Реконструкция в центре Симферополя на финишной прямой.Погода на попутках или пешком. Жители Новозбурьевки остались без рейсового автобуса.Прочное семейное благополучие неподвластно годам. В центральном загсе Симферополя супружеская пара отметила бриллиантовую свадьбу.