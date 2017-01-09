Наши новости от 09.01.17

Травматологическое отделение переполнено, а МЧС работает в режиме повышенной готовности. Как крымчане отметили новогодние праздники? В Советском районе Крыма зафиксирована очередная вспышка африканской чумы свиней. Администрация объявила режим ЧС, а фермеры пытаются сохранить жизни здоровых животных.В ГИБДД Республики борются с детской смертностью на дорогах. Инспекторы проверили, как родители за рулём используют кресла для перевозки маленьких пассажиров.Блистательная операция ВДВ - десантирование экипажа внутри техники. 44 года назад невозможное стало возможно.