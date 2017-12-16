Наши новости от 30.12.16

Кадровые перестановки в правительстве, борьба со снегом и запуск газопровода. Чем запомнится уходящий год Главе Республики. Сергей Аксёнов провёл итоговую пресс- конференцию.Долгожданное событие в преддверии Нового Года. Памятник в 11 метров открыт на площади возле совета министров и посвящен ополченцам всех времен.Чтобы утро после Нового года было добрым, а праздники удались на славу. Советы крымских медиков, как правильно и без травм встретить праздники.2017 - ый по восточному календарю - год Красного Петуха. Что принесет всем знакам зодиака огненная стихия и буйный нрав символа. Астрологический прогноз в нашем эфире.