Наши новости от 29.12.16

В Школе четырех президентов, которую не могли достроить более 20 лет, наконец завершились все работы. Учреждение примет своих учеников 1 сентября 2017 года.Вместо бассейна — новый многофункциональный зал. На месте будущего спортивного комплекса «Крым-Спорт» республиканские власти заложили капсулу.Крымчане готовы потратить на новогодний стол больше чем в прошлом году. Во сколько обойдутся главные блюда праздничного застолья.В Симферополе зажгли огни миноры. Крымские иудеи присоединились к празднованию хануки.