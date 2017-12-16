Наши новости от 28.12.16

На заключительном заседании государственного совета Крыма в этом году назначен новый прокурор Республики, а также утвержден бюджет на 2017.Мужчина, пытавшийся доставить в Республику самую крупную партию наркотиков в истории российского Крыма, может попрощаться со свободой на 20-ть лет.Парламентская елка традиционно зажгла свои огоньки в ледовом дворце в Симферополе. Участники и гости праздничной церемонии побывали в настоящей сказке.От долгов не улетишь. Сотрудники федеральной службы судебных приставов работали в аэропорту Симферополь, на месте присутствующих проверяли на наличие задолженностей.