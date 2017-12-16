Наши новости от 27.12.16

Президент России Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым из Кубани. Голубое топливо отныне будет поступать в республику бесперебойно.Одна из самых нужных и важных профессий. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники МЧС России.Съедобная елка в подарок. Сотрудники «Крымхлеба» поздравили воспитанников Лозовской школы-интернат с наступающим Новым Годом.Оставил важные дела не надолго и побывал в сказке. Председатель Госсовета Республики принял участие в новогоднем утреннике.