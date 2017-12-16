Наши новости от 26.12.16

Последнее трагическое воскресенье 2016 — го. Крым скорбит. В Симферополе в Соборе Александра Невского Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь провел панихиду.Симферопольские депутаты подвели итоги года уходящего, сделали работу над ошибками и задумались, как свою работу в следующем году сделать продуктивнее.Незаконное соседство или как в квартиру к пенсионеру прописали неизвестную женщину. Симферопольцы разбираются в запутанной истории.Соседские войны. 8 лет пенсионерка из Севастополя борется с свою беззаботную жизнь. В истории разбирались наши Севастопольские коллеги.