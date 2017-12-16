Наши новости от 22.12.16

Назначили нового вице-премьера Крыма и приняли законы, которые улучшат уровень жизни некоторых категорий крымчан. Сессия Госсовета прошла продуктивно.Симферополь очищают от неправильно припаркованных автомобилей. К концу недели на улицу выйдут еще 10 эвакуаторов.У Крымских спасателей не смотря на морозы самое горячее время. Борются со снегом, гололедом, расчищают заносы, вытаскивают из кюветов автомобили.В гостях у сказки. Государственный музыкальный театр предлагает маленьким крымчанам и их родителям побывать в чудесном мире детства и посмотреть новую новогоднюю сказку.