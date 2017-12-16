Наши новости от 21.12.16

Дмитрий Рогозин с рабочим визитом на полуострове. Провел юбилейное заседание Морской Коллегии , поставил цели коллегам и встретил свой день рождения в Севастополе.Симферопольцы предлагают доплачивать журналистам за хорошую работу. Как телеканал ИТВ помогает решать городские проблемы.Гололед опасен для здоровья. Симферопльская травматология переполнена. Врачи провели экскурсию по палатам.Несоблюдение пожарной безопасности — самая частая причина возгораний. На ГРЭСЕ сотрудники МЧС спасали от огня офисное здание.