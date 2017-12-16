Наши новости от 20.12.16

Крымские власти намерены бороться с нарушителями правил дорожного движения при помощи установки постов фотофиксации.Газа хватит на зиму не только Симферополю, но и полуострову в целом- убеждены специалисты. Запасы голубого топлива пополнятся благодаря запуску газопровода Кубань-Крым.Крымские пограничники присоединились к общероссийскому празднованию Дня Безопасности. В Симферополе открыли памятник ветерану службы Петру Федотову.Подарить веру в чудо! Дети с ограниченными возможностями в преддверии Нового Года получили от волонтёров подарки Деда Мороза.