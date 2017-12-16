Наши новости от 19.12.16

110 лет со дня рождения великого вождя СССР. В столице открылась историко — документальная выставка «Леонид Брежнев и Крым».День Святого Николая в детской республиканской больнице. С подарками к малышам пришли представители крымского госсовета.В свободное от работы время военные состязаются в спорте, да еще и целыми семьями. В воинской части Симферополя прошли веселые старты.Симферополь засверкал праздничными огнями. На главной площади столицы установили новую елку, она прибыла с материка.