Наши новости от 16.12.16

Преподаватели Крымского федерального перевели книгу «Дом Гримальди» на французский язык. Специалисты получили благодарственное письмо от Министерства культуры за высококлассную работу.Дом после капитального ремонта остался без крыши, а на стенах и потолках появились многочисленные трещины.Полиция пресекла 23-летнего сбытчика наркотической соли в городе Саки. Нарушителю грозит срок от 10 до 20 лет лишения свободы.В селе Вишневое под Севастополе местные жители бьют тревогу, они утверждают, их лишают парка и детской площадки.